Larissa Manoela volta ao trabalho após entrevista ao 'Fantástico'

Rio - Larissa Manoela compartilhou uma imagem, nesta terça-feira, trabalhando em estúdio em seu novo projeto "Tá Escrito", filme com previsão de estreia para novembro. O registro foi divulgado no perfil "Sonhos da Lari", voltado para os fãs da atriz de 22 anos, após revelar a entrevista reveladora para o 'Fantástico' sobre a briga envolvendo a artista e seus pais, Silvana e Gilberto.

"O trabalho não pode parar e ontem foi dia de estúdio. 'Tá Escrito' estreia dia 02/11 e vocês não podem perder", escreveu na legenda.

No último domingo, Larissa Manoela conversou com a repórter Renata Capucci e contou que os problemas não tiveram início neste ano. "A partir do momento em que eu fiz 18 anos, eu entendi que era o mínimo saber um pouco do meu negócio, do que eu estava provendo durante todos esses anos. [...] Estava insuportável pra mim ouvir tantas mentiras. Tanta deturpação. Tanta distorção das histórias", disse.

A artista aproveitou a entrevista para desmentir os rumores de que seu noivo, André Luiz Frambach, esteja envolvido na briga familiar. "Hoje ele é a minha escolha. É o meu parceiro de vida, meu noivo. A gente deseja construir esse futuro. Mas toda essa situação se deu antes dele entrar na minha vida", afirmou.