Humberto Martins posta foto almoçando quentinha e diz: 'Simplicidade e praticidade'

Rio - Humberto Martins, de 62 anos, mostrou ser gente como a gente ao postar uma foto, nesta terça-feira, em que surgiu almoçando uma quentinha comprada em um supermercado. Em postagem feita no Instagram, o ator compartilhou uma rápida reflexão sobre a refeição simples.

"Almoçando uma quentinha de supermercado. Amo a simplicidade e praticidade na vida. Não é bom? Beijos", escreveu o artista, na legenda da publicação, além de acrescentar as hashtags "vida simples e feliz", "humildade" e "gratidão". "Simplicidade é tudo na vida", comentou uma seguidora. "Por isso a minha admiração só aumenta por você!", disse mais uma internauta.

Humberto esteve no ar recentemente como o empresário Guerra de "Travessia", novela das nove na TV Globo escrita por Gloria Perez que chegou ao fim em maio deste ano, sendo substituída por "Terra e Paixão". Além disso, o ator também está em "Mulheres de Areia", que é reprisada pela emissora carioca atualmente, na pele do peão Alaor.

Em março deste ano, o global foi às redes sociais para desmentir os boatos de que sofrendo com a doença de Parkinson e teria precisado de dublês de mãos para filmar algumas cenas de "Travessia". "Passando por aqui para falar com vocês um pouquinho e esclarecer aí certas coisas, porque tem muita gente preocupada. Gente até da minha família, mesmo, pessoas preocupadas porque umas notas aí caluniosas, mentirosas, que estão saindo na imprensa do meu respeito, sobre o meu estado de saúde. (...) só esclarecendo aqui que eu estou muito bem", declarou Humberto, na ocasião.