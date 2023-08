Carol Castro resgata fotos da época da gravidez no Dia da Gestante

Rio - A atriz Carol Castro, de 39 anos, aproveitou o Dia da Gestante para resgatar uma série de cliques de sua gravidez. Nesta terça-feira (15), a artista emocionou seguidores com um post para recordar a época em que estava grávida de sua única filha, Nina, que agora já tem 5 anos.



Na galeria de fotos, Carol aparece exibindo a barriguinha em diferentes períodos da gestação, incluindo até um resgistro de biquíni que foi tirada pouco antes de dar à luz. "Dia da Gestante!! Ai que saudade da barriga crescendo… Fotinhas dessa fase mágica com a Ninoca no forninho. Parabéns para as mamães com sementinha no ventre sagrado!! OBS: Na última foto, eu estava quase parindo…kkk... Nina nasceu uns 3 dias depois", escreveu na legenda da publicação.



Internautas ficaram encantados com a postagem e usaram os comentários para admirar a beleza da famosa: "Lindíssima sempre", elogiou uma fã. "Você foi a grávida mais linda dos últimos 10 anos! Realmente é linda demais", afirmou outro. "Pensei até que estava grávida de novo", brincou uma terceira. "Que maravilhosa que você ficou, Carol", disse mais um.



A pequena Nina é fruto do casamento da atriz com o maestro Felipe Prazeres. Os dois decidiram terminar seu relacionamento de 3 anos em 2019.