Paulo Vilhena celebra nascimento da primeira filha: 'Família completa'

Rio - Paulo Vilhena usou as redes sociais, nesta terça-feira (15), para anunciar o nascimento de Manoela, primeira filha com Maria Luiza Silveira. A bebê veio ao mundo no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e sua chegada foi revelada em postagem conjunta realizada pelo casal.

"15.08.2023. Nossa família está completa", comemoraram. No registro, o artista apareceu ao lado de Maria Luiza Silveira, que estava deitada com a bebê nos braços em um dos quartos do hospital.

Recentemente, o ator desistiu da participação no reality show "No Limite" para acompanhar a reta final da gestação da parceira. "A minha decisão acontece porque o meu sonho está acontecendo lá em casa, com a minha mulher e com a minha filha vindo para esse mundo. Então, Fulý, arruma a casa, pega água, corta lenha e vai pescar. Cuida dessas meninas", disse na despedida da atração.