Bruna Marquezina conta que foi elogiada por Selena Gomez em evento

Rio - Com sua estreia internacional se aproximando, Bruna Marquezine revelou, em conversa com um Podcast americano, que recebeu um elogio inesperado da cantora Selena Gomez. Nesta terça-feira (15), a famosa participou do programa 'Lobos Solitários', comandado por seu colega de elenco, Xolo Maridueño, e o trecho do bate-papo acabou virando assunto nas redes.



Os protagonistas do filme 'Besouro Azul' conversavam sobre como tinham se conhecido nos bastidores da produção, quando Bruna lembrou da primeira e única vez que encontraram Selena, no Academy Museum Gala do ano passado. "Aquela interação com a Selena Gomez foi bem legal e nem um pouco esquisita, né?", ironizou a modelo. Ela seguiu contando que os dois se sentiram deslocados no meio de tantas celebridades, mas decidiram tentar falar com ao menos uma pessoa antes de irem embora. "E eu escolhi a Selena. Foi uma conversa muito legal, ela disse: 'Eu sabia que você era brasileira. Você tem aquela garra'", explicou a artista.



Fãs das famosas se encantaram com o relato e mostraram seu apoio para esta possível amizade "As duas seriam melhores amigas por terem histórias parecidas. Queremos essa amizade", afirmou uma pessoa. "As mais perfeitas da indústria", admirou outra. "Já quero essa amizade", confessou uma terceira. "Selena e Bruna? Shippo muito essa amizade", brincou mais uma.

Bruna Marquezine diz em podcast que conheceu Selena Gomez no Academy Museum Gala e a cantora disse: "Eu sabia que você era brasileira, você tem aquela garra em você.” #BlueBeetle pic.twitter.com/DQzsUULS07 — Alexandro Magnos (@allemagnos) August 15, 2023