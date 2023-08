Fábio Porchat dá opinião sincera sobre parceria com Sandy em novo filme: 'Susto'

Rio - Fábio Porchat usou as redes sociais para conversar com os fãs sobre os bastidores do filme em que contracena com Sandy. Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, o humorista respondeu a pergunta de um seguidor sobre a atuação da cantora em "Evidências do Amor", comédia romântica baseada no hit que se tornou um clássico na versão de Chitãozinho e Xororó.

O comediante revelou ter sido o responsável por convidar a filha de Xororó para o projeto como a protagonista, mas confessou uma preocupação que surgiu após a artista aceitar a proposta: "Quando tava tudo acertado, a gente falou 'meu Deus, mas a Sandy é cantora'. Tudo bem que ela já atuou, mas ela é cantora. E o casal tinha que dar certo, tinha que ser um casal fofo", explicou.

"E a Sandy arrebentou. Porque ela é muito caxias, é muito estudiosa, ela ouve o diretor... Vocês vão ver, vocês vão tomar um susto. Não que a gente não esperasse que ela fosse bem. Mas ela foi muito melhor do que a gente imaginou. Fez as cenas todas de drama, repetia, brigava, palavrão falou, beijou... Fofinha quando tinha que ser, escrotinha quando tinha que ser... Arrebentou", declarou Fábio.

O ator ainda deixou escapar o apelido que usa com Sandy e adiantou um pouco da trama de "Evidências": "Não é fofucho? Eu e Sanduba. Um casal que se apaixona, (passam) três anos juntos e, de repente, acaba. Ninguém sabe por que acabou e ele luta pra ter ela de volta. Mentira, ele tá com ódio porque ela que acabou com ele. E 'Evidências' vem para fazer esse casal voltar", comentou.

Prevista para estrear nos cinemas em 2024, a comédia romântica marca o retorno de Sandy à atuação. O último trabalho da cantora nas telonas foi em "Quando Eu Era Vivo" (2014), onde contracenou com Antônio Fagundes. Ela também já estrelou "O Noviço Rebelde" (1997), "Acquaria" (2003), além de fazer uma participação em "Mato Sem Cachorro" (2013). Nos últimos anos, a irmã de Junior tem apenas dublado filmes. Ela deu voz à personagem Meena nos filmes "Sing" (2016) e "Sing 2" (2022).