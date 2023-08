Angélica comemora retorno à TV Globo: 'Especial'

Rio - Angélica anunciou seu retorno à TV Globo em postagem realizada nesta terça-feira. A apresentadora comandará o "Angélica: 50 e Tanto", uma série de cinco episódios para recordar momentos marcantes de sua carreira e que trará bate-papos com outras famosas, entre elas, Eliana, Xuxa Meneghel, Sandy, Anitta e Preta Gil.

A atração estreará em novembro, mês em que a mulher de Luciano Huck completará 50 anos, no GNT e no Globoplay. Além disso, cada episódio ganhará uma versão mais curta que será exibida aos domingos dentro do "Fantástico".

Angélica comemorou o retorno após dois anos do término de seu vínculo com a emissora. "Todo aniversário provoca um resgate de lembranças, e em 50 anos, muitas histórias inéditas ainda podem ser compartilhadas, mesmo que os passos dessa jornada tenham sido acompanhados pelos holofotes da fama", escreveu nas redes.

"Em novembro, temos um encontro marcado com 'Angélica: 50 e tanto' no Globoplay, GNT e no 'Fantástico'.

Obrigada à minha equipe amada e por todos envolvidos nesse projeto que está sendo tão especial pra mim!", concluiu.