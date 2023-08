Mariana Rios sensualiza com vestido transparente em férias na Itália: 'Paraíso'

Rio - A atriz Mariana Rios, de 38 anos, chamou a atenção de internautas nesta terça-feira (15) ao exibir seu corpo escultural com um vestido longo coladi e transparente. De viagem pela Itália, a famosa posou em um barco com a peça inusitada e recebeu elogios de seus seguidores.



"Voltei ao paraíso. Uma zebra feliz de volta a Porto Cervo!", escreveu a artista na legenda da publicação, fazendo uma brincadeira com as listras pretas e brancas da roupa que está usando nas fotos. Na seleção de cliques, Mariana aparece primeiro posando no deque de um barco com o vestido transparente e um biquíni preto por baixo, mas depois o cenário muda e ela surge com a mesma roupa, só que em uma casa na cidade de Porto Cervo, na ilha de Sardenha, na Itália.



Seguidores ficaram admirados com a beleza da atriz e não contiveram seus elogios nos comentários do post: "Um look melhor que o outro" , afirmou uma pessoa. "Linda da cabeça aos pés", disse outra. "Musa linda e talentosa", pontuou uma terceira. "Nada se compara à tua beleza, você é a perfeição em forma de mulher", declarou mais uma.