TV Globo exibe episódio de série inédita com Léa Garcia

Rio - A TV Globo anunciou alterações em sua grade de programação para homenagear a atriz Léa Garcia, que morreu aos 90 anos, vítima de um infarto agudo do miocárdio . Nesta terça-feira, o canal se une ao Globoplay ao antecipar a exibição de um episódio da série inédita "Tributo". Em um dos oito capítulos da produção, que ainda não tem data de estreia prevista, a veterana relembrou momentos marcantes de sua trajetória. O programa vai ao ar logo após "No Limite".

Considerada uma das primeiras atrizes negras da televisão brasileira, Léa foi surpreendida na atração ao reencontrar diversos amigos que fazem parte de sua trajetória no capítulo de "Tributo" que celebra o legado da artista. Quem conduz essas homenagens, assumindo o papel de entrevistadora, é a atriz Juliana Alves.

A série mostra passagens da história da atriz, marcada por muitos êxitos. Léa esteve nas adaptações para o teatro e cinema de ‘Orfeu do Carnaval’ (1959), premiado com o Oscar de melhor filme estrangeiro em 1960 e também vencedor na categoria Melhor Filme do tradicional Festival de Cannes, na França. Na TV Globo, a atriz teve a oportunidade de participar do primeiro programa gravado inteiramente em cores no país, ‘Meu Primeiro Baile’, Caso Especial exibido em 1972. ‘Tributo’ também recorda o trabalho mais marcante de Léa na televisão, a controversa Rosa, de ‘Escrava Isaura’ (1976).

As dificuldades vividas pela atriz ao longo da carreira também são retratadas na série. “Arte cênica já é difícil para qualquer ator. Para um ator negro, é muito mais. A luta foi muito grande. Nós tínhamos essa esperança de deixar um legado para as próximas gerações”, disse Léa, que sempre buscou alertar as equipes com quem trabalhou sobre questões sensíveis à sua raça.

Com redação de Isadora Wilkinson e Lalo Homrich, direção artística de Antonia Prado e direção de Matheus Malafaia, direção executiva de Rafael Dragaud, e sob a direção de gênero Variedades Mariano Boni, 'Tributo' traz um olhar em primeira pessoa sobre o legado de artistas apaixonados por seu ofício. São oito homenageados, cujas trajetórias profissionais se confundem intensamente com a própria história da televisão no país e deixam marcas profundas na cultura da nossa sociedade. Manoel Carlos, 90; Laura Cardoso, 95; Fernanda Montenegro, 93; Lima Duarte, 92, são algumas das personalidades que serão homenageadas na série.

Mais homenagens na telinha

Ainda nesta terça-feira, logo após o "Jornal da Globo", será reexibida entrevista cedida por Léa ao "Conversa com Bial", em 2022. No encontro presencial com Pedro Bial, gravado no Teatro do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, Léa dá uma aula de história ao trazer sua trajetória no teatro negro brasileiro

A atriz foi uma importante figura a integrar o Teatro Experimental do Negro (TEM), companhia fundada por Abdias do Nascimento - artista e ativista pelos direitos civis da população negra - em 1959, com apenas 19 anos. O programa resgata ainda alguns dos mais importantes papéis de Léa no teatro, cinema e TV.

O 'Domingão com Huck' dessa semana também fará uma homenagem a Léa, que já havia confirmado a participação na gravação do quadro "Linha do Tempo", que aconteceria nesta quinta-feira, de acordo com o site 'Notícias da TV'. A equipe da atração vinha trabalhando na homenagem há meses.