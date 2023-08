Ivete Sangalo retoma gravações de programa na Globo e comemora: 'Estou muito feliz'

Rio - Ivete Sangalo se prepara para retornar à TV aberta com a segunda temporada da "Pipoca da Ivete", na TV Globo. Nesta segunda-feira, a cantora iniciou as gravações dos novos episódios da atração dominical, que volta à grade de programação no dia 17 de setembro. O programa ganhou um novo palco em formato de arena, permitindo uma maior interação da plateia com Veveta.

“Estou muito feliz, um cenário novo, impecável, caloroso. E hoje eu me senti tão à vontade que parecia fim de temporada, como se eu já estivesse ali naquele palco, vivenciando aquelas experiências há algum tempo”, comemorou a apresentadora.

Para abrir a nova temporada, Ivete recebeu ninguém menos que Anitta, José Loreto e Clara Moneke, a Kate de "Vai na Fé". “Tive a sorte de estrear com o Zé, com a Anitta e com o Clara, três personalidades muito lindas, muito talentosas e isso deu um charme especial. Estou muito feliz, cheia de energia. Gravamos o dia todo e nem senti o tempo passar, isso repercute muito bem no meu coração e dentro de mim, eu estou abraçada por um conforto de profissionais que fazem a coisa acontecer de uma forma muito responsável, profissional, de amor e de carinho”, declarou a apresentadora.

O trio participou das dinâmicas da "Pipoca" e a Poderosa ainda soltou a voz ao lado da apresentadora: “Eu amei a experiência! A energia do programa tem tudo a ver com a dela. Lá em cima! E cantar com Ivete é sempre uma honra”, afirmou Anitta.

Após o encerramento de "Vai na Fé", o intérprete de Lui Lorenzo também celebrou o encontro: “A Ivete é uma mulher super completa, carinhosa, generosa. Eu já falei, pra aonde ela me chamar eu vou, de olhos fechados. Amo a Ivete, sou muito fã, ela merece o mundo”, disse Loreto.

Enquanto isso, Clara revelou a emoção de se juntar aos artistas após o sucesso de sua personagem na novela de Rosane Svartman. “Eu terminei a minha primeira novela e hoje tenho a oportunidade de estar aqui. Nunca imaginei dividir o palco com Ivete Sangalo, Anitta, é incrível para mim", comentou.

'Pipoca da Ivete' tem direção artística de Creso Eduardo Macedo e direção geral de Aida da Silva, com apresentação de Ivete Sangalo. A produção é de Valesca Campos e a direção de gênero é de Boninho. A atração vai ao ar aos domingos após 'Temperatura Máxima', a partir de 17 de setembro.