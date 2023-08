Fernanda Lima aparece de peruca nas redes e impressiona: 'Ficou mais linda'

Rio - A apresentadora Fernanda Lima, de 46 anos, usou suas redes para dar uma palhinha de uma campanha em que está trabalhando e apareceu com uma série de looks diferentes no seu perfil. Nesta terça-feira (15), a famosa fez a felicidade de seus seguidores com a seleção de fotos, recebendo uma enxurrada de elogios na postagem.



"SP, mon amour. Campanha nova no forninho", contou a esposa do também apresentador, Rodrigo Hilbert, na legenda do post. Nos cliques, Fernanda testa diversas perucas de tamanhos e cores distintas, chegando até a posar com uma de madeixas vermelho vivo e experimentar uma versão oposta aos seus fios loiros e cumpridos de sempre, com o famoso corte "pixie" em uma peruca de cabelos castanhos.



O experimento foi um sucesso com seus fãs, que não perderam tempo e foram aos comentários admirar as mudanças de visual da modelo: "Que linda de cabelo curto!", afirmou uma internauta. "Ficou show o cabelo, Fernanda", disse outro. "Uau! Ficou lindona de peruca, Fê. A 1ª está um arraso", contou uma terceira. "Ainda mais linda", declarou mais uma.