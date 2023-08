Sandy fala sobre masturbação e afirma que utiliza vibradores: 'Temos que nos conhecer'

Rio - Sandy, de 40 anos, ressaltou a importância da masturbação e do uso de vibradores como uma forma de autoconhecimento do próprio corpo. Em entrevista ao podcast "Quem Pode, Pod", comandado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a cantora admitiu que quando passa muito tempo longe do marido, Lucas Lima, sabe como se satisfazer.

"Lógico [que me masturbo]. Quem não? Eu sei ensinar sobre isso. Super vale. Acho super importante isso. As mulheres têm que se conhecer. Antes de a gente querer que o parceiro conheça a gente ou faça o que a gente quer, a gente tem que saber pedir", afirmou a artista, que posteriormente revelou utilizar vibradores, mas preferiu não especificar o modelo.

Questionada pelas apresentadoras sobre como seria esse ensinamento, a filha de Xororó alegou, bem-humorada, que prefere demonstrar longe das câmeras.

Durante o bate-papo, Sandy ainda falou sobre saúde mental e relembrou um momento delicado, vivenciado durante a turnê "Sandy & Junior", em 2019. A cantora, que já tinha se acostumado a realizar shows para um público menor, que acompanhava sua carreira solo, disse ter enfrentado crises de pânico por temer não conseguir manter a rotina de popstar outra vez.

"Eu fiquei apavorada, eu não sabia se eu saberia ser aquela artista de novo. Eu tive crise de pânico, várias! Tinha dia que eu ficava chorando e falando: 'eu não vou conseguir outro ensaio, não vou conseguir outro ensaio... não consigo fazer isso'", descreveu.

"Eu não sabia se eu dava conta do tamanho, dessa visibilidade, dessas atenções muito voltadas para nós, eu não sabia se eu queria aquilo, era muita responsabilidade. E também porque os shows tinham duas horas e pouco [de duração], eu tinha que cantar, dançar, trocar de roupa, ser artista pop de novo, do nada, virar essa ficha. Eu não sabia se eu sabia fazer isso de novo, eu estava com medo, de verdade", lamentou ela.