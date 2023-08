'Está quase igual a de casada', diz Sabrina Sato sobre a vida de solteira

Rio - A apresentadora Sabrina Sato, de 42 anos, participou do lançamento de seu novo programa, "Sobre Nós Dois", na noite desta terça-feira, em São Paulo. A produção, cuja apresentação Sabrina divide com Marcelo Adnet, estreia na quinta-feira no GNT e Globoplay.

Durante o bate-papo com os jornalistas, a apresentadora contou como está sua vida de solteira. Ela terminou seu relacionamento de sete anos com Duda Nagle em março deste ano. Os dois têm uma filha, Zoe, de 4 anos. "A gente romantiza muito a vida de solteira. Carrego a Zoe o dia inteiro. Vou para reunião da escola, tenho compromissos, me arrumei para vir aqui. A vida de solteira é quase igual a de casada. Só que tem a cama só para você e algumas coisinhas melhores", disse a apresentadora ao "GShow".



A apresentadora foi questionada sobre como é apresentar um programa que conta a história de casais e contou se já está pensando em arrumar um par. "A gente gravou o piloto quando eu ainda era casada, uma semana depois me separei. Não tenho esse problema. Falo o que tiver que falar, tenho que ter coragem de falar minha realidade. Minha vida de solteira está bem tranquila, está quase igual a de casada. Só não tenho ninguém, não acontecem aventuras. Espero ter novidades para contar em uma próxima temporada. Às vezes dava vontade de estar num relacionamento, ouvindo as histórias", disse.

Sabrina também contou como foi trabalhar ao lado de Marcelo Adnet. "Fui muito feliz fazendo e, também, fiquei impressionada com a generosidade do Adnet. Já fizemos uma capa de revista juntos, tínhamos nos encontrado em algumas festas, sabia que era um gênio, mas não que era tão gentil. Nosso encontro foi muito bacana tanto no programa como nos bastidores", garantiu.