Lucinda e Mariano protagonizam cena quente em 'Terra e Paixão' e agitam web: 'Sensual'

Rio - Lucinda, personagem interpretada por Débora Falabella, finalmente deixou o desejo falar mais alto e se rendeu aos flertes de Mariano, vivido por Leandro Lima, no capítulo da noite de terça-feira. Depois de muito resistir, a mulher de Andrade (Ângelo Antônio) protagonizou uma cena quente ao lado do delegado, com direito à música "Cavalgada", de Roberto e Erasmo Carlos, na voz de Simone Mendes.

Nas redes sociais, a troca intensa de beijos entre os dois deu o que falar e alvoroçou os fãs do casal, que torcem para que Lucinda deixe o marido violento e fique com o delegado. "Esse momento é meu! Eu esperei tanto!", celebrou uma espectadora no Twitter. "O delegado não presta, mas eu shippo [torcer para o casal] muito!", admitiu outra. "Eita! Mariano e Lucinda tem uma química maravilhosa!", ressaltou uma terceira. "Valeu a pena a espera! Que cena sensual! A trilha sonora foi a cereja perfeita do bolo", opinou uma internauta. "Com esse homem, quem não queria ser rainha da cavalgada?", disse uma usuária, brincalhona.

Veja parte da cena