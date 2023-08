Preta Gil tranquiliza fãs antes de passar por cirurgia para retirar tumor: 'Muito confiante'

Rio - Preta Gil, de 49 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para publicar um desabafo antes de passar pela cirurgia de retirada de um tumor no intestino. No Instagram, a cantora, que está internada desde domingo no Hospital Sírio-Libanês , em São Paulo, aproveitou para tranquilizar os fãs e admitiu confiar plenamente na equipe médica que realizará o procedimento.

"Estou aqui cercada de amor, com meu filho Francisco Gil ao meu lado e tantos amigos e familiares", iniciou ela na legenda de uma foto em que aparece ao lado do herdeiro.

"Estou grata e calma, muito confiante nos médicos", acrescentou sobre o procedimento que faz parte de seu tratamento para o câncer. "Já Deus certo, receberei a energia e vibrações positivas de vocês, orem por mim", pediu, por fim.

Além de Francisco, Preta também conta com a presença do ex-marido, o ator Otávio Muller, além do melhor amigo, o apresentador Gominho, no hospital. Na última segunda-feira, a filha de Gilberto Gil ainda havia passado por uma ressonância magnética e, na terça, por uma colonoscopia, exames exigidos em seu pré-operatório.