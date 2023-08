Bruna Marquezine se desculpa pela ausência na web dias antes da estreia de 'Besouro Azul'

Rio - Bruna Marquezine, de 28 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para falar sobre as transformações que tem enfrentado em sua vida pessoal e profissional. A atriz, que ocupará as telonas como protagonista do filme "Besouro Azul", da DC Comics, na próxima quinta-feira, justificou sua ausência na web e aproveitou para se retratar com o pai e as amigas, Preta Gil e Tatá Werneck.

"Eu sei que estou em falta com uma galera. Com o meu pai, que foi Dia dos Pais e eu não fiz nenhum post. Estou em falta com Tatá Werneck, que eu amo com tudo que sou e que todo aniversário meu escreve os textos mais lindos. Foi aniversário dela, e eu não postei nada. Preta Gil, foi aniversário dela e eu não postei nada. Foi meu aniversário e eu não postei nada", iniciou a artista através dos stories.

Na sequência, Bruna aproveitou para ressaltar as transformações vividas durante o processo de divulgação do filme, que também marca sua estreia em Hollywood. "Tem muita coisa acontecendo na vida. Muita coisa mudou, tem muita coisa acontecendo aqui dentro. Estou tentando dar conta e segurar as pontas do jeito que eu consigo, me mantendo grata e tentando me manter positiva o tempo inteiro, mas queria dizer que estou aqui vendo, recebendo e sendo banhada com todo esse amor e apoio de vocês", afirmou.