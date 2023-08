'São sempre mulheres', diz Mari Bridi sobre julgamentos que recebe na web

Rio - A atriz e influenciadora digital Mari Bridi participou, nesta terça-feira, do podcast "Vaca Cast", apresentado por Evelyn Regly. Durante o programa, a ex-mulher do ator Rafael Cardoso explicou como lida com os julgamentos nas redes sociais e expôs que, na maioria das vezes, os ataques recebidos são de outras mulheres.

"Eu não tenho tanto esse lugar de hate, de pessoas que comentam coisas não tão legais. Mas o que mais me incomoda é que são sempre mulheres. O homem não vai lá falar de você. No meu perfil, pelo menos, não entra homem, porque meu público é 90% feminino. Quando uma mulher vai lá e me critica, as minhas seguidoras entendem que o jeito de responder isso é xingar a pessoa de volta. Ai vira um negócio de um bando de mulher se criticando e que me incomoda profundamente. Porque não é sobre isso também", disse.

"Durante um tempo, que estava rolando mais isso, eu falava muito para as minhas seguidoras: 'Se você não tem nada de bom para falar, não vamos falar, deixa a pessoa falando sozinha'. Esse lugar de bater palma pra maluco dançar na internet eu acho que temos que começar a dar uma cortada e não dar público para isso", completou.