Ex-BBB Kerline passa por transformação radical; confira o resultado!

Rio - Kerline Cardoso, de 31 anos, decidiu renovar o visual e passou por uma verdadeira transformação. A ex-participante do "BBB 21" decidiu abandonar o cabelo longo e surgiu com os fios morenos curtíssimos, revelando a inspiração por trás do novo corte.

“Há anos que tinha vontade de fazer um chanel, sempre achei como um visual elegante, clássico e prático. Além de sempre associar o cabelo curto, como o que a minha mãe usa, com mulheres de atitude e de muita personalidade”, declarou ela, que passou cinco horas no salão de beleza.

Adotando os cabelos mais curtos pela primeira vez, a influenciadora ainda comentou os efeitos da pressão estética que a impedia de radicalizar no visual: “Sempre estive muito presa a certos padrões, e acreditava que minha beleza estava somente nos cabelos longos, quando, na verdade, eu estava me escondendo atrás deles”, explicou.

“O nome do corte deveria ser ‘new era’ (nova era, em inglês), porque não tem nome específico, fomos apenas cortando e sentindo qual o melhor comprimento, mas optamos por um corte reto e o resultado superou as expectativas”, comemorou Kerline.

Confira: