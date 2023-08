Felipe Neto defende Luísa Sonza em meio à críticas: 'Porque tanta gente se incomoda'

Rio - O youtuber Felipe Neto decidiu usar suas redes para defender a cantora Luísa Sonza, que vem recebendo duras críticas pelo lançamento de 'Campo de Morango'. Na noite desta terça-feira (15), o famoso chegou a levantar pontos interessantes sobre a letra da música no Twitter, mas não conseguiu convencer internautas a darem mais uma chance para o single.

"Eu queria entender porque tanta gente se incomoda com a Luísa Sonza cantando uma p*t*ria leve... Mas não posta nada se for um macho cantando 'ela senta na minha pi*a'", questionou o influenciador em seu perfil. Apesar de ter tentado fazer as pessoas repensarem seus julgamentos sobre a artista, a reflexão do empresário não foi bem recebida pelos usuários das redes, que explicaram o motivo de sua insatisfação: "Acho que não foi nem pela letra, o clipe que ficou muito bizarro mesmo", contou uma internauta.



Com a repercussão do tweet, cada vez mais pessoas se juntaram nos comentários para debater qual seria o maior problema da produção. "O clipe ficou um lixo e ela sempre promete entregar conceito e profundidade, mas no fim vem com uma letra ridícula e pobre", esbravejou um perfil. "Agora fui ouvir um trecho da música e estão reclamando daquilo?? Conheço várias músicas com muito mais p*t*ria, se acalmem aí", pediu outro. "Defende não, pelo amor de Deus. Aquilo tá péssimo em todos os níveis, ninguém se incomoda de ver ela cantando p*t*ria, até porque gostamos, mas aquilo? NÃO FAZ SENTIDO, não dá nem pra entender uma letra", desabafou um terceiro. "Amo que você sempre solta os fatos, Felipe", elogiou mais uma.