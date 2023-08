'Me sentindo órfã', afirma Sheron Menezzes após fim de 'Vai na Fé'

Rio - Menos de uma semana após a exibição do último capítulo de 'Vai na Fé', Sheron Menezzes comentou a sensação de vazio após o fim da trama. Intérprete de Sol, mocinha da trama das 19h, a atriz afirmou que estava habituada à rotina intensa de gravações.

"Gente, tô me sentindo órfã. Não sei o que fazer. Segunda-feira passei o dia em casa, porque não sabia para onde ir. Perdi o costume de ficar em casa. Ontem ainda dei uma saída, mas voltei", iniciou o desabafo. Nos Stories, Sheron Menezzes ainda contou que ficou com os pingentes usados por sua personagem em homenagem às filhas.

"Ainda não consegui tirar a Sol do pescoço, olha aqui, minhas filhas, Jenifer Daiane e Maria Eduarda", exibiu enquanto falava sobre o gosto pela rotina de filmagens. "Achei que era importante dar esse tempo, pra tirar do sistema. Não quero tirar nada do sistema não, gosto da correria, gosto da confusão, chega. Olha aqui, estou de pijama", completou.