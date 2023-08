Brunna Gonçalves e Ludmilla derretem corações com fotos em Lisboa: 'Casalzão'

Rio - Brunna Gonçalves e Ludmilla seguem aproveitando a beleza do verão europeu , mas dessa vez o par causou inveja em seus seguidores com registros tirados em Portugal, país onde a cantora se apresentou no festival 'MEO Sudoeste' na quinta-feira da semana passada. Já nesta quarta (16), o casal de artistas conseguiu tirar até o fôlego dos internautas com sua beleza em uma nova série de cliques.Na coleção de fotos, as duas aparecem curtindo o pôr do sol em um bar "rooftop" em Lisboa, todo decorado com flores rosas, Brunna apostando em um vestido branco longo com recortes sensuais e bolsa combinando e Ludmilla vestindo a cor oposta da esposa, com um look todo preto e camiseta larga. "Lisbon", escreveu a dançarina em seu Instagram para ilustrar a publicação. A cantora de funk resolveu também interagir com a postagem, chamando a amada de "Minha gatinha", nos comentários do post.Usuários das redes logo seguiram o exemplo da funkeira e encheram as famosas de elogios: "Vocês são lindas demais!", afirmou um fã. "Perfeitas! São meu casal favorito", contou outra. "Que casalzão da p*rra", comentou uma terceira. "Brunna é uma das mulheres mais bonitas do Brasil, mas tem dona já kkk", brincou mais um.