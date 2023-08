Viih Tube homenageia Eliezer por um ano juntos e emociona: 'Melhor 'sim' da vida'

Rio - A influenciadora Viih Tube usou suas redes nesta quarta-feira (16) para comemorar o aniversário de um ano de seu relacionamento com o marido, o ex-BBB Eliezer. A famosa decidiu parabenizar o amado pelo dia especial com uma homenagem em seu perfil e deixou seguidores emocionados com sua mensagem de carinho.



"Hoje faz 1 ano que o Eli me pediu em namoro! 1 ano que eu estava dentro dessa cabana no meio do mato, do jeito que mais representa a gente, falando o melhor 'sim' que já falei na minha vida! Hoje somos casados, com 2 filhos peludos e nossa princesa Lua. Você é o cara mais incrível que já conheci, eu admiro a forma como você leva a vida, como você pensa, como você se dedica, como você sonha!", contou a ex-sister na legenda da post. Além de se declarar para o famoso por escrito, Viih ainda preparou um vídeo que mostra vários momentos fofos da relação dos dois, onde admite que: "A verdade é que eu sempre fui apaixonada pelo Eli."



A mãe da pequena Lua também aproveitou para agradecer toda a felicidade que sente ao lado do companheiro no final de seu texto. "Você me inspira meu amor! Me sinto corajosa, segura e amada do seu lado! Obrigada por cuidar tão bem da nossa família e por ser um parceiro tão compreensivo em todos os aspectos! Eu te amo, e torço que pra sempre seja nós. Eu acredito em amor pro resto da vida, e você é o amor da minha! Feliz 1 ano! @eliezer", concluiu.



Não demorou para o maridão responder a homenagem nos comentários: "Tô assistindo e chorando! A minha melhor escolha da vida! Te amo daqui até a Lua", confessou Eliezer. Fãs do casal, assim como o ex-brother, foram à loucura com as palavras da influencer e ficaram admirados com o amor dos pombinhos. "O casal mais improvável, que agora se tornou meu favorito", afirmou uma pessoa. "Se um dia não gostei da Viih e do Eli eu não me lembro", brincou outra. "Isso é sobre: 'não é o tempo, é a pessoa'. Simples e intenso! Parabéns ao casal", desejou uma terceira.