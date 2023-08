Viola Davis relembra encontro com Léa Garcia e lamenta morte da atriz: 'Descanse bem'

Rio - A atriz Viola Davis usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para lamentar a morte de Léa Garcia , que faleceu aos 90 anos, na terça-feira, vítima de um infarto agudo do miocárdio. Em postagem no Instagram, a artista norte-americana falou sobre a importância de veterana, que é considerada uma das primeiras atrizes negras da TV brasileira.

"Foi uma honra ter te conhecido, Dona Léa. Obrigado por todas as contribuições para o ofício. Descanse bem", declarou Viola, na legenda da postagem. A foto escolhida pela atriz foi tirada na passagem da famosa pelo Rio de Janeiro, em setembro de 2022, para divulgar o filme "A Mulher Rei", quando se reuniu com outros artistas pretos em um jantar na casa de Taís Araújo e Lázaro Ramos.

A informação da morte de Léa foi divulgada, na manhã desta terça, por familiares no perfil oficial da atriz no Instagram. "É com pesar que nós familiares informamos o falecimento agora, na cidade de Gramado, no Festival de Cinema de Gramado, da nossa amada Léa Garcia", diz a postagem.