Paolla Oliveira brinca com o caos das obras em sua mansão: 'Socorro Deus'

Rio - A atriz Paolla Oliveira, de 41 anos, arrancou risadas de seus seguidores ao mostrar seu desespero com as obras que está fazendo em sua mansão, no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira (16), a famosa compartilhou um vídeo fazendo graça da quantidade de trabalho que está tendo com as renovações do local.



"A gente brinca, reclama, mas tem coisa mais gostosa que ver um sonho tomando forma e virando realidade?! Mas que dá trabalho, dá... Socorro!!", brincou a artista na legenda da publicação. No vídeo, Paolla aparece com cara de sofrimento em cima do meme: "Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela?", e logo depois alguns registros da construção começam a ser reproduzidos ao som da música 'Socorro Deus' de Anayle Sullivan.



Fãs da atriz também entraram na brincadeira e ainda tentaram consolar a famosa nos comentários do post: "Depois de pronto, a raiva passa... Experiência própria", contou uma internauta. "Obra não acaba, a gente que desiste!", brincou outro. "Importante é olhar pro caos e pensar que já faltou mais rs", aconselhou um terceiro. "O bom humor que nunca falta! Será sempre assim", afirmou mais uma.