Maíra Cardi se pronuncia após ser acusada de mentir por mulher de Thiago Silva: 'Vou provar'

Rio - Maíra Cardi realizou uma live no Instagram, na noite desta quarta-feira, para comentar a nova polêmica em que se envolveu. Na transmissão ao vivo, a influenciadora digital rebateu a acusação da mulher do jogador de futebol Thiago Silva de que teria mentido ao citar o atleta entre os clientes famosos de seu programa de emagrecimento. "Mentira!!! Thiago nunca fez nada com essa mulher", declarou Belle Silva, ao desmentir a coach em postagem que foi republicada pelo marido, nos Stories do Instagram.

Ao longo do vídeo, Maíra relembrou que este não é o primeiro embate que tem com Belle, relembrando uma ocasião em 2018, quando a influencer acusou a ex-BBB de mentir. "Eu não falei nada na época. Ela tinha falado a mesma coisa, e eu decidi deixar pra lá", comentou a ex-mulher de Arthur Aguiar.

Em seguida, a famosa explicou a atitude que está tomando na nova confusão com esposa de Thiago Silva: "Sinto muito te desapontar. Eu não venho de mão vazia, eu venho com muitas coisas. Eu jamais faria uma coisa dessas se eu não tivesse muita coisa pra falar, e muitas provas. Eu estou há muitos anos nesse meio e eu já vi de tudo. Muitas pessoas inventam muitas coisas e eu deixo pra lá. Só que essa foi demais. Não é a primeira vez que ela está falando isso, vou provar", declarou Maíra, mostrando papéis que supostamente seriam provas de que atendeu o craque.

"A gente tem responsabilidade sobre o que a gente fala, ainda mais quando envolve os outros. Eu jamais exporia qualquer coisa, mas uma vez que meu nome foi colocada como se eu fosse mentirosa, daí tudo muda. Thiago Silva me procurou quando estava na Seleção e não é à toa", afirmou a empresária, que ainda voltou a expor outros famosos com quem já trabalhou, incluindo nomes como Anitta, Lexa, Cleo, a dupla Maiara e Maraísa, Deborah Secco e Fábio Porchat.

Maíra Cardi ainda decidiu explicar o motivo pelo qual se dedica aos cuidados com sua alimentação e de outras pessoas. A ex-BBB relembrou ter sido diagnosticada com câncer na tireoide e disse ter enfrentado a doença ao mesmo tempo em que o pai, que não resistiu. Na sequência, a coach voltou a falar sobre seu conflito com Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, que chamou a influencer de "terrorista nutricional" ao comentar o vídeo da empresária sobre uma receita de bolo.

"Me chamam de terrorista alimentar, só que só eu sei a minha dor. Não estou aqui pra falar de estética, de emagrecimento. Acabei de falar aqui que eu tive um câncer", respondeu ela. "O que muitas pessoas chamam de terrorista alimentar, é porque a água não bateu na bunda delas, mas bateu na minha", disparou Maíra.