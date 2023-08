Anitta organiza surpresa para chef com Paolla Carosella, mas comete gafe: 'Caçarola'

Rio - Anitta usou as redes sociais, na noite desta quarta-feira, para mostrar uma surpresa que organizou para sua própria chef de cozinha, Didia. Nos Stories do Instagram, a cantora explicou que a cozinheira é fã de Paola Carosella, mas acabou cometendo uma gafe ao errar o sobrenome da apresentadora.

"Didia virou minha chef de cozinha. Ela é do Uruguai, então ela não sabe quem é ninguém aqui do Brasil, não sabia nem quem era eu. A gente descobriu esses dias que tem uma pessoa que ela sabe muito bem e fica louca por essa pessoa, que é a Paola 'Caçarola'. Eu falei para a Paola, e ela veio fazer uma surpresa para a Didia", contou a artista. No vídeo seguinte, Anitta caiu na risada ao se dar conta do deslize com o sobrenome.

Em seguida, a Poderosa compartilhou o vídeo do encontro que deixou Didia emocionada. Paola também falou da surpresa em suas redes sociais e rasgou elogios para a cantora e a chef: "Anitta, além de f*da, é muito fofa. E Didia é uma doçura. Muito feliz com esse encontro", declarou a argentina, que comanda o programa "Alma de Cozinheira", no GNT.