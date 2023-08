'Fizemos de tudo para ela não aprender pela dor', diz mãe de Larissa Manoela

Rio - Silvana Taques, de 52 anos, mãe da atriz Larissa Manoela, de 22, resolveu se manifestar sobre a entrevista que a filha deu ao "Fantástico", da TV Globo, no último domingo. Ela e o marido, Gilberto Elias dos Santos, pai da artista, são acusados de se apropriar do patrimônio da filha. Mas, segundo Silvana, eles quiserem apenas blindar o patrimônio contra terceiros.

A pedagoga rebateu as acusações da filha. "O meu sentimento é de profunda tristeza e desolação, e de imensa preocupação com ela", disse Silvana à colunista Mônica Bergamo, da "Folha de S. Paulo". Ela ainda afirmou que seu amor pela filha não mudou após a entrevista em que Larissa revelou que precisava pedir dinheiro aos pais até para comprar um milho na praia. A jovem também acusou os pais de fazerem uma divisão injusta do controle das empresas e de esconderem movimentações financeiras.

Recentemente, os advogados de Larissa afirmaram que a atriz precisou pedir empréstimo para comprar uma casa, já que os pais venderam a mansão da família, avaliada em R$ 10 milhões, sem o consentimento dela. Ainda de acordo com a defesa da jovem, Larissa não tinha nem uma conta bancária em seu nome até o ano passado.

"Amo a minha filha, e continuarei amando. Tudo o que eu fiz, por anos, foi respeitar as escolhas dela. Nada foi feito, nenhuma decisão foi tomada, sem o conhecimento e o consentimento dela. Sempre perguntamos para a Larissa sobre cada trabalho e esclarecíamos: 'você não é obrigada a fazer'. Não tenho e nunca tive nenhuma intenção de prejudicá-la".

A pedagoga não quis se aprofundar nas questões financeiras e patrimoniais. "A nossa única intenção como pais, ao constituir as empresas, foi blindar o patrimônio da Larissa contra terceiros. Nunca quisemos ficar com nada dela", garantiu. "Se houve alguma falha minha e do meu marido, foi talvez a de pecar pelo excesso de zelo com ela. Fizemos de tudo para ela nunca precisar aprender algo pela dor. Tentamos poupá-la de sofrimentos".

Silvana também se defendeu sobre o áudio divulgado por Larissa, em que afirma que a atriz terá dela "apenas o título de mãe". Segundo ela, a mensagem estava fora de contexto. "Nós conversávamos sobre o futuro pessoal dela, e não sobre trabalho. Eu me referia ao fato de ela não estar aceitando os meus conselhos de mãe. Eu não queria ter o título de mãe apenas. Eu queria que ela me escutasse, de fato, como a mãe dela, a pessoa que a ama e sempre amará".

Ela também afirmou que o noivado com André Luiz Frambach não foi o motivo da briga familiar, mas disse que não concorda com o fato de Larissa ter ido morar com o ator. "Eu aceitei, mas não concordei. Eu tive uma intuição típica de coração de mãe [ao discordar da decisão da filha]. Eu tenho que aceitar a escolha dela, mas não necessariamente concordar".

Silvana disse que deseja retomar as relações com a filha, mas não pretende alimentar fofocas. "Não vamos polemizar nem transformar uma gota em uma lagoa. No momento em que ela sinalizar que precisa de nós, com certeza estaremos de braços abertos para ajudá-la no que for preciso. Jamais eu deixarei de ser a mãe dela. Jamais deixarei de amá-la. Embora pequena, formada apenas por nós três, sempre fomos uma família. E ela sempre foi uma ótima filha", finalizou.