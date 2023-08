Musa! Bella Campos exibe bumbum na Chapada dos Veadeiros

Rio - A atriz Bella Campos, de 25 anos, postou no Instagram, na noite desta quarta-feira, algumas fotos de um ensaio em que aparece mostrando seu corpão escultural, de biquíni, em meio a uma paisagem paradisíaca, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

As fotos renderam inúmeros elogios para Bella. "Meu Deus, que tiro. Que deusa", comentou Carolina Dieckmann, que trabalhou com a atriz na novela "Vai na Fé". "É perfeita, meu Deus", comentou Clara Moneke, que também atuou com Bella na novela das 19h. "Que maravilhosa", disse Giovanna Ewbank.

Recentemente, Bella Campos causou polêmica por tatuar o nome do namorado, Victor Hugo, mais conhecido como MC Cabelinho, no braço.