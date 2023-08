Jojo Todynho faz mudança no visual após passar por bariátrica: 'Índia Tainá'

Rio - Jojo Todynho, de 26 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para mostrar sua nova mudança de visual após passar por uma cirurgia bariátrica, na última semana. No Instagram, a cantora exibiu detalhes do processo de aplicação do megahair e encantou os seguidores com o resultado da técnica.

Nos stories, a artista apareceu ao lado do cabeleireiro para comemorar o aspecto final das madeixas. "Quem disse que essa é a Jordana que chegou aqui? Ela saiu da cirurgia bariátrica e hoje veio fazer a cirurgia do cabelo. O cabelo dela estava no CTI, gente", brincou o profissional, arrancando risos de Jojo. "Olha esse brilho, olha esse acabamento", elogiou ele. "Índia Tainá", comentou a estudante de Direito, brincalhona.

Pouco tempo depois, Jojo aproveitou para postar um registro do novo look no feed e ainda filosofou sobre a nova fase de sua vida. "Entre passos certos e incertos, cheguei no melhor lugar, onde poderia estar: o agora", escreveu ela na legenda de um registro onde exibe os cabelos longos e volumosos.