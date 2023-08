Virginia Fonseca diz que desistiu de engravidar pela terceira vez por motivos de saúde

Rio - Virginia Fonseca, de 24 anos, contou que desistiu de passar pela terceira gravidez em um vídeo publicado no seu canal do YouTube, nesta quarta-feira. A influenciadora, que já é mãe de duas meninas, frutos de seu casamento com o cantor Zé Felipe, afirmou que a mudança de planos foi motivada por questões de saúde.

"Eu estava com planos pra engravidar por agora, e estava até comentando com várias pessoas. Só que acabei deixando um pouco de lado, porque, com essas crises de dor de cabeça (…) Eu estava fazendo um tratamento que eu não podia engravidar", iniciou Virginia ao ser questionada sobre ter desistido de um terceiro filho por agora.

Na sequência, a loira explicou que está determinada em focar no seu tratamento contra as dores de cabeça constantes e afirmou que, durante o processo, foi diagnosticada com dor de cabeça tensional.



"Comecei um outro tratamento, que se eu quiser engravidar, preciso ver com a minha obstetra se, eu engravidando, posso continuar tomando o medicamento. Porque ele não tem contraindicação, mas é bom evitar. É bom evitar qualquer tipo de medicamento durante a gestação e tudo mais, até pelo bem-estar da criança", finalizou.