Gominho celebra sucesso de cirurgia de Preta Gil: 'Ela está firme e forte'

Rio - Gominho, de 34 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para comemorar o resultado da cirurgia de Preta Gil, que precisou retirar um tumor do intestino, na quarta-feira. O comunicador e músico, que pediu demissão de seu trabalho em Salvador para acompanhar o tratamento da amiga contra o câncer, abriu uma live no Instagram e aproveitou para tranquilizar os seguidores sobre o estado de saúde da artista.