Após cirurgia, Preta Gil está 'cercada de amor e confiança'

Flora Gil, de 63 anos, compartilhou no Instagram, nesta quinta-feira, um clique segurando a mão de Preta Gil, junto com outros amigos, após a cantora se submeter a uma cirurgia no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para retirar um tumor no intestino, na última quarta. A mulher de Gilberto Gil celebrou o sucesso da operação e atualizou os fãs sobre o estado de saúde da artista.

"Do jeito que ela gosta. Cercada de amor e confiança. Logo Preta vai mandar notícias. Mas por agora é só agradecer por ter corrido tudo bem e ter dado tudo certo", escreveu a mulher de Gilberto Gil na legenda. "A fé realmente não costuma faiá como já dizia o pai de Preta", completou.

Vários famosos se manifestaram através dos comentários. "Fé!!! E muito amor", disse a apresentadora Astrid Fontenelle. "Já deu tudo certo", afirmou a cantora Paula Lima. Mônica Martelli, Murilo Rosa, Lorena Improta e Orlando Morais também reagiram à publicação.

Quem também se manifestou sobre a cirurgia de Preta nas redes sociais foi Gominho. O comunicador e músico, que pediu demissão de seu trabalho em Salvador para acompanhar o tratamento da amiga contra o câncer, abriu uma live no Instagram e aproveitou para tranquilizar os seguidores sobre o estado de saúde da artista. "O que eu posso falar é que a cirurgia foi um sucesso, os médicos falaram que foi tudo superbem, Pretinha está bem. Falei com ela hoje de manhã pelo Facetime, está sedada ainda, porque foi uma cirurgia longa. Já está em pé fazendo fisioterapia. E agora é dia após dia, curada e tudo vai dar certo. Ela está na UTI ainda por questões médicas. Ela está firme e forte", informou.