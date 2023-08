Semifinal entre Flamengo e Grêmio pela Copa do Brasil marca recorde de audiência na TV Globo

Rio - O jogo de volta pelas semifinais da Copa do Brasil, disputado entre Flamengo e Grêmio nesta quarta-feira, registrou recorde de audiência na TV Globo, no Rio de Janeiro.

A partida decisiva narrada por Luis Roberto atingiu 36 pontos e 54% de participação na praça carioca, tornando-se a maior audiência do futebol desde a final da edição de 2022.

O resultado foi 20% (+6 pontos) maior que a média de audiência parcial do campeonato. O jogo também representa a maior audiência de um jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil desde 2018 no Rio de Janeiro.