Faustão é internado em hospital de São Paulo; saiba o motivo

Fausto Silva, de 73 anos, está internado no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O apresentador deu entrada na unidade de saúde no dia 5 deste mês para o tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca. Segundo o boletim médico do artista, enviado ao O DIA, nesta quinta-feira, o apresentador se encontra 'estável e em cuidados intensivos'.

"Fausto Silva está internado desde o dia 05 de agosto para o tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca. Neste momento, encontra-se estável e em cuidados intensivos", diz o boletim assinado pelos médicos Dr. Fernando Bacal, cardiologista, e Dr. Miguel Cendoroglo Neto, Diretor-Médico e Serviços Hospitalares.

Faustão deixou o comando de seu programa na Band em junho deste ano após cerca de um ano e meio. Após algumas reapresentações especiais, o último programa inédito do apresentador na emissora vai ao ar nesta sexta-feira.

A atração promete fortes emoções com as homenagens de Anne Lottermann e João Guilherme a Fausto Silva. Além de João Guilherme, os outros filhos de Faustão, Lara e Rodrigo, também participaram do programa. O Faustão na Band será substituído pelo Melhor da Noite, que estreia nesta segunda-feira, sob o comando de Glenda Kozlowski e Zeca Camargo.