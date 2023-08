Preta Gil está acordada e se recupera na UTI após cirurgia para retirar tumor

Rio - Preta Gil, de 49 anos, está acordada e tem boa recuperação após passar pela cirurgia para a retirada de um tumor do intestino, de acordo com boletim médico divulgado, nesta quinta-feira, pelo Hospital Sírio-Libanês, onde a cantora está internada na UTI, em São Paulo. A artista deu entrada na instituição no último domingo, e submetida ao procedimento na quarta-feira, para tratar o câncer diagnosticado em janeiro deste ano.

"A paciente Preta Maria Gadelha Gil Moreira foi submetida, na data de ontem, a procedimento cirúrgico para tratamento de tumor de reto. A cirurgia transcorreu sem intercorrências e, no momento, encontra-se acordada, em bom estado geral, com parâmetros clínicos normais, em cuidados pós-operatórios em Unidade de Terapia Intensiva", diz a nota.

Mais cedo, o apresentador Gominho, amigo de Preta, usou as redes sociais para comentar o estado de saúde, celebrando o sucesso da operação . "Os médicos falaram que foi tudo superbem, Pretinha está bem. Falei com ela hoje de manhã pelo Facetime, está sedada ainda, porque foi uma cirurgia longa. Já está em pé fazendo fisioterapia. E agora é dia após dia, curada e tudo vai dar certo. Ela está na UTI ainda por questões médicas. Ela está firme e forte", declarou o comunicador de 34 anos, que chegou a pedir demissão de seu trabalho para acompanhar a empresária no tratamento.

"Foi um sucesso tremendo, graças a Deus. Ela é uma mulher tremenda e está tudo bem. Está na UTI por precaução, deve ficar uns dois três dias. Só notícia boa! Podem ficar de boa porque ela está de boa", concluiu o músico.