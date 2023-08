Anitta confronta fã que estaria cobrando por fotos com ela

Rio - Após participação no "Saia Justa", exibido no GNT, Anitta discutiu com uma pessoa que estaria cobrando para que os fãs conseguissem fotos com a cantora. Um vídeo que circula na web, mostra a artista alertando que o rapaz não faz parte de sua equipe e nem é seu amigo íntimo.

"Para todos vocês, escutem aqui: se esse menino tiver cobrando dinheiro de vocês para me encontrar... eu já vi ele cobrando dinheiro", disse Anitta. "Eu não cobro dinheiro de ninguém", alegou o rapaz. "Eu atendo todo mundo de graça, faço foto de graça e eu já vi você dizendo que é amigo, que é da equipe, que tem que pagar…", rebateu a cantora.

Confira o vídeo: