Cazuza é homenageado com lançamento de coletânea de seus maiores sucessos

Rio - Cazuza será homenageado com um novo álbum, intitulado "Cazuza: O Poeta Vive", que chega às plataformas digitais nesta sexta-feira, dia 18. A coletânea marca as comemorações pelos 65 anos que o cantor teria completado em 4 de abril deste ano, contendo 24 faixas que se dividem entre músicas do início da carreira na banda Barão Vermelho e canções do disco de estreia solo, "Exagerado".

Além disso, o projeto ainda traz as releituras inéditas de quatro grandes sucessos do compositor nas vozes de Thiago Pantaleão, Silva, Luiza Martins, Marô e Reddy Allor. As novas versões de músicas como "O Tempo Não Para" e "Codinome Beija-Flor" foram aprovadas por Lucinha Araújo, mãe de Cazuza, que chegou a reunir os artistas para um almoço em sua casa no Rio, na última terça-feira.

O lançamento faz parte da campanha "(Re)Descubra" da gravadora Som Livre, que celebra a história da música brasileira ao mesmo tempo em que apresenta a obra de um dos maiores ícones do pop nacional para as novas gerações. Vale lembrar que o cantor, que morreu em julho de 1990, é fruto do casamento de Lucinha com o produtor João Araújo, fundador do selo.