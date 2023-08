Carol Biazin anima palco do Circo Voador com a turnê 'Reversa'

Rio - A cantora Carol Biazin já começou a divulgação do próximo show da turnê 'Reversa', que acontecerá neste domingo (20), no palco do Circo Voador, Rio de Janeiro. A artista, de 26 anos, contou que tem grandes esperanças para a apresentação em um local tão importante para a cultura e história do Brasil.



"Estou muito feliz de me apresentar no Circo Voador com o 'Reversa Tour' em um palco icônico e histórico pra nossa cultura. Tenho certeza que esse show vai ficar pra minha história e na memória de quem vai. Espero todo mundo lá!", convida Carol. Além do Rio de Janeiro, a artista também pretende levar sua música para outras capitais brasileiras, como Salvador, Brasília e Fortaleza, e fazer a felicidade de seus fãs espalhados pelo país.



Só as 14 faixas do álbum da tour já acumulam mais de 30 milhões de reproduções no Spotify, e a cantora revela que fez questão de alinhar todos os aspectos dos shows aos sentimentos retratados nas músicas de sucesso.