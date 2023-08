Guilherme Leicam conta aos seguidores detalhes de assalto: 'Arma na cabeça'

Rio - Guilherme Leicam compartilhou um vídeo, nesta quinta-feira, relatando um assalto à mão armada que sofreu há duas semanas, no Rio. O ator de 33 anos detalhou o episódio para seguidores e contou que os criminosos levaram seu carro, os documentos e os telefones dos amigos que estavam com ele.

"Fala, pessoal! Estou de volta aqui, no Instagram, graças a Deus. Algumas pessoas não sabem, mas há duas semanas fui assaltado à mão armada. Dois bandidos desceram do carro, colocaram a arma na minha cabeça e de mais dois amigos, levaram nossos celulares, documentos e meu carro também", iniciou o relato.

"Mas, como minha mãe diz, mais tem Deus para dar do que o diabo para carregar. A gente está aqui, vivo, respirando. Nessa hora passa um filme na nossa cabeça. Quando um dos bandidos falou 'vire de costas, levante as mãos e não olhe para trás', a gente pensa: será esse o fim? Mas, graças a Deus, a gente está aqui agora podendo contar essa história com saúde, com vida", acrescentou.

Ele ainda divulgou nos Stories o momento do assalto gravado por uma câmera de segurança. "Os bens materiais podem ser reconquistados. O bem material é para servir o homem. Eu fico triste por ter pessoas assim no mundo, que estejam precisando fazer isso. Eu não entendo, por que uma pessoa faz isso com a outra? Só espero que a justiça de Deus seja feita, não desejo mal a ninguém, só desejo que a gente tenha mais amor no mundo, que a gente não precise passar por esse tipo de coisa", disse.