Ailton Graça e Cacau Protásio assistem primeira exibição de 'Mussum, o Filmis' em Gramado

Rio - Assim como Grazi Massafera e Reynaldo Gianecchini , o ator Ailton Graça, de 58 anos, também foi um dos artistas que atravessou o tapete vermelho do 51° Festival de Cinema de Gramado. Nesta quinta-feira (17), o artista foi ao evento prestigiar a primeira exibição do longa 'Mussum, o Filmis', projeto que marca sua estreia como protagonista, acompanhado da atriz Cacau Protásio, que é sua colega de elenco no filme.Nas fotos, os artistas posam na frente da icônica estátua de Kikito, o "Deus da Alegria" e símbolo do evento, Ailton aproveitando a oportunidade para fazer caras e bocas ao lado da escultura usando um terno todo colorido com blusa vermelha, calças brancas e chapéu combinando. Cacau decidiu investir em um look ainda mais impressionante, apostando em um vestido rosa chiclete com mangas bufantes.O filme sobre a vida do comediante e participante dos icônicos "Trapalhões" só fica disponível nos cinemas no dia 5 de Outubro, mas a produção do longa já divulgou o primeiro poster oficial do filme na última quarta-feira (16).