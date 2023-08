Sasha Meneghel posta registros do Havaí com Bruna Marquezine: 'Que amizade'

Rio - Sasha Meneghel viajou para o Havaí no começo deste mês para surpreender a amiga Bruna Marquezine no seu aniversário , mas só agora decidiu compartilhar fotos dos dias que passaram juntas nas ilhas americanas. Nesta quinta-feira (17), a postagem acabou repercutindo nas redes e fãs ficaram emocionados com a amizade das famosas.

A série de registros começa com um clique em que Sasha e Bruna aparecem de biquíni, curtindo um arco-íris que se formou na beira da praia e sentadas lado a lado, com a atriz de 'Besouro Azul' se inclinando levemente para dar um beijo na testa da amiga. Em outras fotos, as duas aparecem abraçadas ou na companhia do marido de Sasha, João Figueiredo. "Honolulu", escreveu a modelo na legenda da publicação, indicando que as fotos foram tiradas na cidade que é a capital do Havaí.



Internautas foram à loucura com a postagem e logo usaram os comentários para admirar a relação das duas amigas: "Coisa mais linda... Ver você com sua amiga de infância e sua paixão da vida me enche o coração... Tua alegria é a minha", declarou a apresentadora Xuxa Meneghel. "Te amo", afirmou Bruna Marquezine. "Dá prazer de ver a amizades delas", contou uma pessoa. "A amizade mais linda que existe", elogiou outra. "Suas lindas, amo essa amizade de vocês. Verdadeiras demais", pontuou uma terceira. "Na minha cabeça eu sou amiga de vocês, quem dera", brincou mais uma.