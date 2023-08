Simony mostra otimismo após fim de etapa no tratamento contra câncer: 'Muita fé'

Rio - Simony, de 47 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para mostrar uma festa que ganhou para celebrar o fim de uma etapa no tratamento contra o câncer de intestino, diagnosticado em agosto do ano passado. Em postagem no Instagram, a cantora celebrou a nova fase e refletiu sobre o processo que tem enfrentado.

"Não tenho palavras pra descrever esse momento da minha vida. Tantas lágrimas, medos, inseguranças e muita, muita fé. Quero agradecer por tanto amor que recebi de vocês, mesmo de longe eu recebi cada reza orações promessas feitas por minha vida", começou a artista, na legenda da publicação.

A ex-integrante da "Turma do Balão Mágico" também agradeceu a equipe do hospital onde tem feito seu tratamento e mostrou o otimismo: "Hoje encerro mais uma etapa. Não foi nada fácil, porém eu nunca perdi a fé em Deus. Meus filhos, meu marido minha mãe e meus verdadeiros amigos, muitos beijos em vocês que torceram por mim. Vamos em frente pra uma nova etapa para que a remissão continue", finalizou Simony.

Confira: