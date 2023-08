Diagnosticado com covid-19, Carlos Alberto de Nóbrega é internado em SP

Rio - O humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, foi internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, nesta quinta-feira. Após apresentar sintomas de gripe, ele foi diagnosticado com covid-19. A informação foi confirmada pela mulher do apresentador de "A Praça É Nossa", Renata Domingues.

"Desculpem por não atender o telefone e não responder as mensagens no dia de hoje sobre a saúde do Carlos Alberto. Sim, Carlos Alberto de Nóbrega está com covid, mas está bem', escreveu a médica nos Stories, do Instagram.

Esta não é a primeira vez que o apresentador tem covid-19. Em 2021, ele chegou a ficar internado por 10 dias após contrair a doença. "Nós vencemos. Vencemos porque vocês oraram muito por mim... E agradecer finalmente mais uma vez a Deus e minha família. Bendito aquele que tem vocês. Minha esposa Renata, meus filhos e netos! Estou de volta!", escreveu Carlos Alberto na ocasião.