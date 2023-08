Jojo Todynho e mais famosos brilham em evento de gala no Copacabana Palace

Rio - O tradicional hotel Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio, realizou na noite desta quinta-feira a primeira festa em comemoração ao seu centenário. Vários famosos se reuniram no local para uma noite de gala, com direito a muito luxo e glamour.

Guilhermina Guinle, Jojo Todynho, Narcisa Tamborindeguy, Taís Araújo e Lázaro Ramos, Marcio Garcia, Camila Queiroz e Klebber Toledo, entre outros, estão entre as celebridades que prestigiaram o evento. Gilberto Gil e Jorge Ben Jor animaram o público com suas canções. O hotel realizará eventos em comemoração aos seus 100 anos entre os dias 17 e 20 de agosto.