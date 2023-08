Grátis: Fernanda Montenegro encena Nelson Rodrigues na Zona Norte

Após nove anos, Fernanda Montenegro, 93, retorna à Arena Carioca Fernando Torres, no Parque Madureira, neste sábado (19), às 19h, para estrelar o monólogo "Nelson Rodrigues por ele mesmo". E o melhor: a entrada é gratuita, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. A leitura dramática é baseada na obra homônima de Sonia Rodrigues, filha do escritor e dramaturgo.

A relação da atriz com a obra rodriguiana é antiga. Na década de 60, ela estreou a peça "O Beijo no Asfalto" e brilhou no filme “A Falecida”, dois clássicos do dramaturgo que contribuíram para a montagem atual, que dá voz à multiplicidade de tons, do trágico ao cômico, do intimista ao polêmico, tão próprios de Nelson.

A apresentação gratuita celebra os 10 anos do espaço cultural, que carrega o nome de Fernando Torres, marido da atriz que morreu em 2008. Eles foram casados por 60 anos e tiveram dois filhos: o cineasta Cláudio Torres e a atriz Fernanda Torres. O nome da arena, inclusive, foi sugerido pela imortal da Academia Brasileira de Letras. Na inauguração da local, em 2012, Fernanda chegou a se considerar "uma suburbana de corpo e alma".

Para quem quiser assistir ao monólogo, basta levar 1kg de alimento não perecível. Os ingressos serão distribuídos no dia da apresentação, mediante senhas entregues ao público, por ordem de chegada, uma hora antes do início do espetáculo. A capacidade do local é para 330 pessoas sentadas. A Arena Fernando Torres fica na Rua Bernardino de Andrade 200 - Parque Madureira Mestre Monarco (Portão 4).