Preta Gil compartilha com os fãs primeira foto após cirurgia

Preta Gil, de 49 anos, apareceu no Instagram pela primeira vez, nesta sexta-feira, após se submeter a uma cirurgia no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para retirar um tumor no intestino, na última quarta. Na foto publicada pela cantora, ela aparece deitada na cama e recebendo os cuidados de uma enfermeira.

No mesmo dia, no Instagram, Flora Gil atualizou os fãs sobre o estado de saúde de Preta. Ela compartilhou uma imagem segurando a mão da cantora, ao lado de outros amigos, e escreveu na legenda: "Do jeito que ela gosta. Cercada de amor e confiança. Logo Preta vai mandar notícias. Mas por agora é só agradecer por ter corrido tudo bem e ter dado tudo certo", escreveu a mulher de Gilberto Gil na legenda. "A fé realmente não costuma faiá como já dizia o pai de Preta", completou.