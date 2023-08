Deborah Secco faz revelações íntimas sobre o marido e internautas reagem

Rio - Deborah Secco, de 43 anos, fez várias revelações sobre a vida íntima com o marido, Hugo Moura, no programa "Sobre Nós Dois", comandado por Sabrina Sato e Marcelo Adnet, no GNT, na noite desta quinta-feira. A atriz, por exemplo, deu detalhes de como é o órgão sexual do amado após dizer que não era adepta ao sexo virtual.



"O p** do Hugo tem uma particularidade, que é o mais incrível de tudo. Além de grande e grosso, ele é duro tipo madeira assim", afirmou a atriz, batendo na mesa que estava no cenário. "Às vezes não dá para fazer aquela garganta profunda porque ele não tem aderência de tão duro. Porque ele é muito duro, não é maleável. Ele é tipo um copo", completou. Hugo riu bastante da declaração feita pela mulher.

Sabrina, então, brincou com a situação e disse que a atriz estava falando isso para uma mulher solteira, se referindo a si. "Não por isso, Sabrina. Você pode ir lá em casa. Nossa casa está sempre de portas abertas para você", disparou Deborah, que já revelou que tem um 'casamento negociado' com Hugo.



No programa, Deborah também revelou que o marido ficou apegado a um lubrificante que comprou durante uma viagem à Irlanda. "Ele ficou apegadíssimo ao lubrificante, andando com ele e esperando a Maria (Flor, filha do casal) dormir", recordou.



As declarações da atriz, claro, foram repercutidas pelos internautas. Confira abaixo.

nos mulheres meio déborah secco que fala do pau dos bofe na roda dos amigos como quem fala do preço da carne pic.twitter.com/QnZuZ12pPP — jhony do gueto (@_______jhony) August 18, 2023

Déborah Secco falando sobre o p* do Hugo nessa naturalidade confesso que me surpreendeu um poucopic.twitter.com/BlkloXHwZU — xeretamos (@xeretamos) August 18, 2023

Bem que a Deborah secco poderia me emprestar o marido dela uma noite só — Luktv (@luktv_spsjc) August 18, 2023

eu to chocado o qnto deborah secco é evoluida, falando do p*a do boy, fazendo um propaganda (q eu n teria essa coragem, bem egoista sim) mas tbm ne ela é A deborah secco #sobrenosdois @SabrinaSato @dedesecco — Diego (@dieegooalmeida) August 18, 2023

apenas de cara com a deborah secco descrevendo o pau do marido kkkkk entendi porque ela tá sempre feliz — não diga alô diga (@comovaivictor) August 18, 2023

deborah secco você ta doida garota fazendo propaganda do seu macho na internet — (@exfarias) August 18, 2023