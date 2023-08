'No Limite': Paratleta Dedé vence edição 'Amazônia' do reality show da TV Globo

Rio - O paratleta André Macedo, mais conhecido como Dedé, foi o vencedor do "No Limite - Amazônia", da TV Globo, cujo último episódio foi ao ar na noite desta quinta-feira. Ao conseguir realizar a última prova da competição em um menor tempo, o participante, de 45 anos, garantiu o prêmio de R$ 500 mil, tornando-se a primeira pessoa com deficiência a vencer o reality.

"É muito importante acreditar em nós. É sobre jogo, sobrevivência. Minha mãe sempre acreditou em mim e se eu estou aqui hoje, é por causa dela. É difícil de falar, eu a amo muito", declarou o jogador, emocionado, após ser declarado campeão.

A trajetória de Dedé ainda foi associada ao símbolo da fênix pelo apresentador, e também paratleta, Fernando Fernandes. "Você com espírito atleta, desde o começo mostrando que veio aqui para lutar, para mostrar sua capacidade para quebrar preconceitos, paradigmas. Reacendeu das cinzas. Tentaram te eliminar mas você, como Fênix, ressurgiu", ponderou ele.

Dedé disputava a final do programa ao lado da professora de educação física Raiana e do produtor Yuri Fulý, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente, garantindo R$ 100 e R$ 50 mil reais.