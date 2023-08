Após pedido de internautas, Boninho comenta chances de Carol Nakamura ir para o 'BBB'

Carol Nakamura, de 40 anos, não ganhou o "No Limite - Amazônia", da TV Globo, mas conquistou o público. Os internautas lamentaram a eliminação da atriz no reality, que consagrou Dedé como campeão, na noite desta quinta-feira, e pediram a participação dela no "Big Brother Brasil 24".

Atento às redes sociais, Boninho comentou as chances de Nakamura entrar na casa mais vigiada do Brasil. "Já vou adiantar aqui. Ela [Carol Nakamura] é uma amiga e querida, mas não! Mantenho minha decisão de não levar nenhum ex-reality pro BBB. Fez um outro, mesmo que seja nosso [da TV Globo], está fora", escreveu ele no X (antigo Twitter), nesta sexta-feira.

A justificativa do diretor não foi aceita por alguns usuários da rede social. "Então porque você levou o Pedro Scooby que participou do Exathlon da Band, passou quase 90 dias no meio do mato e terminou em segundo lugar?", quis saber um internauta. "Aline Wirley e MC Guimê fizeram The Masked Singer, Pedro Scooby fez Exathlon Brasil na Band, Marvvila fez The Voice Brasil. Enfim, você pode colocar a Nakamura, sim", reagiu outro.

Então pq vc levou o Pedro Scooby que participou do Exathlon da band, passou quase 90 dias no meio do mato e terminou em segundo lugar? — thaigo (@tloopes) August 18, 2023

