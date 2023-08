Bruna Biancardi homenageia amiga antes de deixar a França: 'Maravilhosa'

Rio - Bruna Biancardi, de 29 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para se despedir da amiga Carol Cabrino, mulher do jogador Marquinhos, com quem passou seus últimos dias em Paris. A influenciadora, que está grávida de Neymar, se mudará da capital francesa após o noivo trocar o time Paris Saint-Germain pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita.

"Ela é tão especial. Antes de conhecê-la de pertinho, eu já a admirava. Depois, então... Obrigada por cada momento! Você é uma mulher maravilhosa e estaremos sempre juntas", iniciou Bruna compartilhando uma foto das duas nos stories do Instagram.

"A Mavie [filha que espera com Neymar Jr.] saberá dessa titia que nos ajudou tanto, desde o comecinho... Levou no médico, foi comigo comprar as coisas e torceu tanto por nós! Te amo. Espero vocês", finalizou a morena.